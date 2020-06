Más vacunas, menos camas ocupadas

La directora de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Analía Mykietiuk, destacó la necesidad de sostener los esquemas de vacunación, afirmando que: “Si nosotros prevenimos enfermedades con vacunas, esos pacientes no van a ir a los hospitales y así van a tener más camas libres. El sostén de actividades distintas a la atención de pacientes con coronavirus es muy importante, no solamente para no saturar el sistema, sino para preservar la salud”.

Durante el reporte diario sobre la situación de coronavirus, la funcionaria destacó la distribución de 9 millones de vacunas contra la gripe y neumococo, mediante diversos mecanismos que pudieran permitir el acceso a la población durante el aislamiento. Asimismo, destacó que por el momento “no hay circulación de virus de influenza y del virus sincitial respiratorio”.