Nacieron dos guacamayos en el Bioparque

La ciudad de La Plata cuenta con nuevos vecinos emplumados que llegaron para ponerle más color a la naturaleza local. Se trata de dos guacamayos de la especie azulamarillo o, como indica su nombre científico Ara arauna, que nacieron en el Bioparque de esta localidad, el ex-Zoológico.



“Se trata de un trabajo de conservación que se lleva a cabo como metodología porque son animales que están en peligro, se busca la reproducción para que luego de un proceso se pueda reinsertarlos. No es una especie en vía de extinción, pero sí está en peligro”, manifestó en diálogo con diario Hoy el director del Bioparque, el veterinario Alejandro Serena.



Desde la institución destacaron que este tipo de guacamayo habita en América del Sur, especialmente en regiones de Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, y la razón para considerarlo en peligro es que en muchas zonas ha mermado la población como consecuencia de las actividades ilegales como la caza y el tráfico.



“Son dos pichones que nacieron a fines del año pasado, todavía están en el nido en muy buen estado. Es un orgullo para nosotros, es parte de la transformación del Bioparque y uno de los trabajos fundamentales es la conservación de especies, realmente nos llena de orgullo, por eso resalto el trabajo de todas las áreas que lo hacen posible”, especificó el profesional.



Cabe resaltar que uno de los comportamientos más curiosos de esta especie es que, una vez formada la pareja, ya no se separan. Anidan cada dos años entre los meses de agosto y enero, en sus hábitats naturales cavan agujeros en los troncos de los árboles y palmeras, y la hembra generalmente pone dos o tres huevos.



“Ahora están en cría con los padres y una vez que salgan del nido se empezará con la crianza posterior y luego se hará un muestreo para evaluar el estado sanitario como también el sexado, que se hace por laboratorio, porque no se puede distinguir a simple vista si se trata de machos o hembras”, explicó Serena.



Asimismo, el secretario de Espacios Públicos de La Plata, José Etchart, señaló a este multimedio que “todo el trabajo que se realizó es muy valioso, que hayan nacido estos pichones de guacamayos es muy positivo para la ciudad”.



“Esto está dentro del marco de preservación de la biodiversidad que representa el concepto de Bioparque. Estos animales están todo el tiempo monitoreados y se dio a conocer a las diferentes organizaciones que trabajan con esta especie en particular”, manifestó.



En ese orden, Etchart destacó que “la idea es generar un contexto propicio para que las especies que puedan continuar la cadena de reproducción puedan hacerlo. También estamos abiertos a recibir otros ejemplares que nos quieran mandar desde Fauna de la Provincia o la Nación para protegerlas”.



En el Bioparque además buscarán avanzar en la línea de conservación de otras especies. “Tenemos la idea de trabajar con el pecarí, un animal autóctono, y con el guacamayo rojo que sí está en vías de extinción, es una especie muy atacada por el tráfico ilegal y está en una etapa de desaparición grave”, concluyó el director del lugar.