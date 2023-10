Naty Rossi presenta su nuevo proyecto

Durante una entrevista con Hoy, Natalia Rossi presentó su nuevo lanzamiento, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

—¿Bajo qué circunstancias te adentrás en el arte?

—Desde chica, estoy conectada con el arte porque empecé danzas a los seis años y, desde ahí no paré, siempre me gustó bailar, cantar y actuar. Por otro lado, estudié comedia musical muchos años, hice muchas obras, estuve en Rebelde Way por unos capítulos, siempre me gustó, y hoy llegó el momento de hacer mi música de cantar mis canciones, contar historias. A veces, agarro el teclado y me pongo a contar cuentos con notas o relatar historias, anécdotas, por ejemplo, que me cuentan mis amigas y, a veces, sale una canción.

—¿Por qué elegiste la música?

—Creo que todos la elegimos para expresarnos, o sea cuando escuchas un tema, una canción, una melodía, algo te pasa. Es inevitable, o te pones a bailar, te saca una sonrisa, te recuerda a alguien o te hace llorar. Todos nos expresamos con la música, yo no soy de contar mucho mis cosas en público entonces escribo y a veces nace una canción, como pasó con mi primer single titulado Especialista. La empecé a escribir después de una ruptura de una relación muy intensa en donde realmente me sentía devastada, no entendí nada de lo que pasó, fue un “te amo” un día y un “chau” al otro, sin ninguna explicación. En este momento estoy presentando el primer tema del álbum que ya está disponible en todas las plataformas y con un videoclip hermoso que lo dirigió GodyMex. Por otro lado, no dejo de lado mi otro proyecto donde tengo una banda que hacemos shows, covers de cumbia. Eso me divierte mucho, amo ver cómo la gente baila, canta conmigo, así que cuando salen algunos shows con mi banda, vamos.

—¿Qué recomendarías para los que recién empiezan?

—Que hay que formarse, estudiar, tomar clases, contactarse con gente que esté en la misma, eso es fundamental. Y si se animan a hacer música que la hagan, que a veces podes ser excelente cantando, bailando o tocando un instrumento pero si no tienes actitud y carisma, olvídate. Hay que llegarle a la gente, tener la posibilidad de transmitir, no solo son los estudios, sino que es el ángel que lleva uno adentro. Muchas veces me pasa que voy a ver bandas o solistas y digo: “Guau, es excelente lo que hace”, pero no me llega porque alguien canta por cantar o se para arriba del escenario con menos onda, y creeme que eso la gente lo siente. Así que no tengo consejos, es más, los pido. Pero me animo, ya no me da vergüenza, no quiero quedarme con ganas de hacer nada.

—¿De qué se trata este nuevo material que estás presentando?

—Especialista se trata de una ruptura pero el próximo es un poco más movido, más de reggaeton con ese pop que a mí me encanta. Ese se trata de los histeriqueos. Posta mis letras son todas de historias que he vivido. Mis temas para mí son mi gran logro porque siempre soñé con cantar mis canciones. Cuando

presenté, en vivo, por primera vez a este disco llamado Especialista en un bar, lo canté donde había gente que no me conocía y ver que se hayan quedado callados para escucharme, y que movían el piecito como diciendo: “Che, me copa”, eso fue algo tan emocionante, porque estaba cantando mi tema, no un cover, es mío, lo hice y lo compuse, fue increíble.

Valoro mucho a la gente que hace música porque es el trabajo que eso significa, tiempo y sobre todo plata. A los artistas independientes nos cuesta muchísimo todo, y no tenemos apoyo de casi nadie.