Ni la muerte puede con esta vocación

Héctor Díaz es un platense que decidió dedicarse a la Medicina. Sin embargo, por problemas económicos allá por los años 70, cuando soñaba con el ambo blanco, lo laboral se impuso frente al sueño. Con el paso del tiempo no bajó los brazos y decidió estudiar enfermería.

Hoy es reconocido en Barrio Norte y querido por todos. Trabajó en el Hospital Horacio Cestino. Además de ser enfermero es Técnico en emergencias. De tanto exigirse en su profesión, recientemente le dio un pequeño infarto. Esa situación lo hizo pensar en cómo seguir pero nunca se planteó dejar de trabajar.

“Para ser enfermero hay que tener vocación. Yo entiendo que es una salida laboral pero si haces bien las cosas es rentable. El trabajo del enfermero tiene que tener vocación sino terminas como taxista o albañil. Yo soy enfermero hace 23 años. Soy platense. Me fui a Tandil. Después volví a estudiar medicina pero económicamente eran épocas difíciles. Entonces priorizamos lo laboral. Mi señora sí se recibió de administración de empresas”, explicó el hombre que toma la presión, hace curaciones y aplica inyecciones en el local que funciona sobre la avenida 38 cerca de la esquina de 11 en pleno corazón de Barrio Norte.

“Para desquitarme, dije: ‘lo mío es la medicina’. Entonces estudié enfermería. A mí me apasiona, la atención primaria. Lamentablemente en la Argentina está mal. Es la base de la salud. Yo fui coordinador general de salud de La Plata seis años”, recordó en contacto con diario Hoy aludiendo a su gestión municipal entre 2007 y 2012.

“Yo creo que la atención primaria es la base. No tendríamos tantas enfermedades si se le diera la importancia que tiene que tener. Es prevención y promoción de la enfermedad. En un centro de atención como una enfermería o salita la gente va a atenderse con una enfermedad. Y eso no tendría que ser así. Una vez que pasa por la salita, el nivel primario pasa por el secundario”, expresó Héctor en una pausa durante su actividad en la tarde del primer día de la semana.

En la actualidad, todo el personal de salud es reconocido por la sociedad ante la pandemia por coronavirus que viene acechando al mundo.

En tal sentido, Díaz, el enfermero de Barrio Norte, llegó a la conclusión de que “con el coronavirus hay una psicosis. El año pasado había amigos que no querían vacunarse contra la gripe. Hoy no hay vacunas. Por este tema hay más trabajo. Y nos ayudó la vacunación antigripal”, confesó a modo de ejemplo sobre lo que está ocurriendo con las vacunas en la región.

“Acá trabajamos tres enfermeros y yo, pero el que vacuna niños y bebés, soy yo. Desde bebés hasta los 11 años el tema es la vacunación. Me conoce mucha gente de los hospitales, de las farmacias y me mandan gente porque saben cómo trabajo”, contó el hombre que está a pocos metros de una farmacia en Barrio Norte.

“No es cuestión de ser mejor o peor. Es cuestión de experiencia. Aparte yo, la ventaja que tengo, es que adopto una técnica distinta con los bebés. En esos casos uno tiene que tener mucho cuidado porque son chiquitos. No es mejor o peor, sino la experiencia que uno adquirió con el paso de los años y que te permite resolver algunas cosas con mayor facilidad”, reconoció el enfermero quien se empezó a sentir un poco más querido con los aplausos de la gente todos los días a las 21.

“Cuando uno tiene vocación y recibís afecto es una gratificación. Yo, con el problema que tengo, no podría estar trabajando. Pero es imposible, ni atado me tienen. Vengo menos horas pero vengo”, comentó Díaz.

Sí, Héctor, no dejes nunca de curarnos.