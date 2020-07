“No hubiera sido voluntario en la fase 1 o 2”

Hoy se cumple una semana desde que Pablo Berra se convirtió en el primer argentino en recibir la vacuna contra el coronavirus

desarrollada por la universidad de Oxford y la multinacional AstraZeneca.

En diálogo con diario Hoy, Berra explicó los motivos que lo llevaron a ser voluntario. “No fue el miedo lo que me llevó a tomar la decisión. He tratado de informarme mucho y tuve la seguridad de que nada malo me iba a pasar. Digamos que me tiré a la pileta sabiendo que estaba llena”.

El argentino asistirá hoy al laboratorio, donde le realizarán varios chequeos médicos y controlarán la ficha donde tiene que registrar a diario la temperatura y la medida de la aureola que puede formarse alrededor de la zona inyectada. Si bien no tiene impedimentos para mantener una vida normal, es necesario seguir en contacto con el laboratorio por los próximos 12 meses.

EDesde que decidió ofrecerse como voluntario, Berra “esperaba que llegara ese momento”, aunque destacó que “no hubiera sido voluntario en la fase 1 ó 2”.

El argentino es consciente de que puede haber recibido un placebo, al igual que la mitad de las personas que forman parte de las pruebas, por lo que sigue “usando el barbijo”, como si no le hubieran dado la vacuna. “Esos efectos mínimos secundarios quizás fueron psicosomáticos, ya que deseo muchísimo haber sido uno de los que le tocó recibir la vacuna”.