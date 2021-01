Peritajes de la SUBE de Morena afirman que se habría ido a Constitución y después tomado un colectivo de línea

Una familia de Hernández está preocupada por la desaparición de Morena Gastañaga, de 14 años, quien fue vista este martes por última vez cerca de las 15, en su casa ubicada en 511 y 137. Sus personas más cercanas esán muy preocupadas y están difundiendo en redes sociales y en las calles del barrio.

Además destacaron que no tuvieron más contacto con ella. "No sabemos nada y estamos muy preocupados. Desde las 15 que no sabemos mas nada de ella y estamos publicando en las redes, para ver si alguien sabe algo", le señalaron a este medio. Por lo pronto, cualquier dato se pueden comunicar al 2216478378.

Durante la mañana de este miércoles, la Policía realizó los peritajes correspondientes a los aparatos electrónicos, entre ellos, la tarjeta SUBE, y allí aparecieron datos que revelaron que se habría subido a un tren que la dejó en Constitución, y de allí un colectivo de la línea 174.

El recorrido que hace ese transporte es Liniers, San Justo, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Ciudad Evita, Morón y Humboldt. Por lo que la investigación giraría entorno a dichas localidades. Sin embargo, todavía no se conocieron los peritajes del teléfono, donde ella era usuario de la red social Instagram.