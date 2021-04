Personas sin dormir esperan para ser atendidas en la puerta del IOMA

Como es habitual ver en la puerta de IOMA, afiliados se congregaron en la sede de 46 entre 12 y 13 para reclamar pagos atrasados. Entre quienes esperaban, había gente sin dormir y la cola tenía 2 horas de demora.

"Estoy para reclamar el pago de acompañante terapeutico", comentó a este medio una de las mujeres que esperaba en la fila "estoy esperando desde hace 2 horas, siempre lo mismo"

Otra mujer también comentó que estaba esperando desde hacía dos horas y que está obligada a ir día por medio. "me deben diciembre, enero, febrero y marzo" y confesó "estoy sin dormir espero que no me desalojen", comentó Silvia.

Ana, una madre con una hija discapacitada le deben seis meses: vengo, vengo pero nunca me dan los cobros".