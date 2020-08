Gran preocupación en la comisaría de Punta Lara luego de que un detenido que tendría coronavirus fuera internado en el hospital de esa localidad.

Según denunciaron a este medio, el personal policial tuvo contacto directo con el infectado pero, pese a haber estado expuestos, permanecerían sin recibir los cuidados adecuados. El personal policial no solo no estaría aislado sino que tampoco se le habrían realizado los test para constatar si fueron contagiados o no. Tampoco se habrían realizado operativos de desinfección.

No sería la primera vez que una comisaría estaría afectada por el coronavirus.

En nuestra ciudad, durante el mes de junio, la comisaría 9° tuvo que ser desalojada y desinfectada luego de que se conocieran casos positivos entre personal policíal y detenidos. También durante ese mes, según cubrió este diario, se detectaron casos en una comisaría de Olmos, en Ensenada y en la comisaría Tercera. También un caso se registró en el mes de mayo en la Comisaría Undésima.