Preocupan los contagios en Frigolar

Empleados del frigorífico de Abasto Frigolar denuncian, hace días, el crecimiento de contagios hacia el interior de la planta y la falta de respuesta de las autoridades de la empresa.

Los trabajadores insisten en que el miedo de los responsables de la compañía es “perder las exportaciones a China”.

Ayer, parte del personal mantuvo una reunión con los representantes del Sindicato de la Carne y acordaron que no trabajarán si no se garantizan las condiciones de bioseguridad.

“El jefe de planta quería trabajar normalmente, pero el 70% del sector de faena no quiso hacerlo. Esta vez, al sindicato no le quedó otra que apoyarnos. Estaban todos como locos”, comentó a diario Hoy uno de los empleados.