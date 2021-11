Prueban una nueva vacuna contra la Covid-19

Luego de diversos estudios y pruebas en ratones, se dio a conocer la noticia de que científicos de Estados Unidos y Australia crearon una nueva vacuna contra la Covid-19. En esta nueva oportunidad, a diferencia de los antídotos ya conocidos de las diversas empresas farmacéuticas, se trata de una vacuna que se aplica mediante un parche cutáneo. De esta manera, los expertos sostienen que se logró neutralizar el virus y que generó mejores respuestas inmunitarias e incluso más veloces.

La candidata a la vacuna se llama Hexapro y su desarrollo molecular fue hecho por la Universidad de Texas, mientras que el parche de microrrayas de alta densidad se hizo gracias a la Universidad de Queensland. El prototipo proporcionó protección contra la enfermedad de la Covid-19 con un pequeño clic indoloro realizado con un aplicador de bolsillo.

David Muller, perteneciente a la Facultad de Química y Biociencias Moleculares de la Universidad de Queensland y uno de los principales desarrolladores de la vacuna de parche cutáneo, afirmó que este mismo produjo potentes respuestas inmunes, que demostraron ser efectivas cuando los ratones estuvieron expuestos al virus. A su vez, aclaró: “Cuando la vacuna Hexapro se administra mediante un aplicador HD-MAP produce respuestas inmunitarias mejores y más rápidas. Además, es mucho más fácil de usar que una aguja: basta con hacer un clic en el aplicador sobre la piel y 5.000 proyecciones microscópicas introducen la vacuna en la piel de forma casi imperceptible”.

Un importante dato a tener en cuenta es que este particular medicamento neutralizaría también las diferentes variantes que circulan en el mundo, entre las que se destacan las originadas en el Reino Unido y en Sudáfrica. A pesar de esto, aún no se sabe a ciencia cierta la respuesta inmune contra la mutación Delta, la más contagiosa hasta el momento y que apareció por primera vez en la India. “Hemos demostrado que esta vacuna es estable durante al menos 30 días a 25 grados Celsius y una semana a 40 grados, por lo que no necesita los requisitos de cadena de frío de algunas de las opciones actuales”, agregó el doctor Muller. De esta manera, este sería un factor fundamental, sobre todo para aquellos países con menor cantidad de recursos y que se encuentran llevando a cabo una campaña de vacunación de forma mucho más austera y lenta. Justamente, sobre este último tópico, el experto rescató: “Hexapro, en aplicación por el parche de microrrayas de alta densidad, podría ayudar de manera importante al lanzamiento de una vacuna mundial, en especial para miles de millones de personas vulnerables en países de ingresos bajos y medianos”.

Por último, también se destacó que los parches pueden facilitar la administración de las vacunas, ya que el proceso no requiere profesionales sanitarios capacitados a diferencia de lo que sucede actualmente con las inyecciones. Por lo pronto buscan, además de oportunidades de financiación, acelerar los ensayos clínicos.