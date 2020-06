¿Qué precauciones debemos tener en cuenta para comprar online?

La experiencia de comprar online es una de las cosas que podría mantenerse por mucho tiempo, sobre todo por el miedo a ir a comercios cerrados y exponerse al contagio.

Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, su director Gustavo Sambucetti sostiene que hay dos puntos fundamentales sobre los que debería haber especial atención.

“Cuando alguien entra a una página para realizar una compra debe asegurarse de no encontrar la leyenda No seguro junto a la dirección web, ya que esto aparece cuando la página no tiene los certificados necesarios. Esto es muy importante”.

Por otra parte, indicó: “Cuando se va a hacer el pago, en lo que se llama el check-out o Carrito, una vez más junto a la dirección web de la página debe aparecer la figura de un candado, lo que indica que se trata de una compra segura”.

Finalmente, la demora del correo no es motivo para desesperar. “El vuelco masivo a comprar por internet está teniendo un impacto en los tiempos de entrega: lo que antes tardaba tres días ahora tarda una semana o más” concluyó Sambucetti.