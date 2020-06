Reclaman a ABSA por un caño roto en Tolosa

Ana María vecina de 526 y 29 reclama por la reparación de una pérdida de agua que está provocando que los transeúntes se caigan. Ya realizó varios reclamos pero no tuvo respuesta. “Desde enero, tengo seis denuncias con ABSA, pero no vienen. Allá está el caño roto. A la mañana cuando me levanto, viene de la mano de enfrente, todo acá delante” comentó indignada.

El problema provoca malestar en los vecinos, además de ser un foco de posibles accidentes a causa del mal estado de la calle por dicha filtración de agua.

“Acá es un peligro porque se cayó mucha gente, en la rambla hay mucho verdín. Una vez una persona se cayó sentada y menos mal que ese día no pasó el micro porque sino la mata” relató Ana María.