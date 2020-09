Reconocen contagios en un geriátrico de Villa Elisa

Vecinos, familiares y empleados del Hogar de Ancianos número 39 que funciona en la localidad de Villa Elisa reconocieron y denunciaron una serie de casos de coronavirus en el lugar en donde hay más de 17 abuelos alojados.

En contacto con el diario Hoy, Darío, uno de los médicos responsables del lugar, admitió que uno de los abuelos empezó con síntomas de coronavirus, fue aislado y una vez que se pudo confirmar el diagnóstico tuvo que ser trasladado al Hospital Gutiérrez.

Además, no especificó si el resto de los abuelos que tuvieron contacto con esta persona también pueden estar contagiados, aludiendo que hasta el momento “ningún otro presenta síntomas”. Esto, sin tener en cuenta que algunos de los ancianos podrían ser asintomáticos.

El doctor, además, admitió tener algunas diferencias de criterio con la directora del establecimiento, pero reconoció estar conforme con los insumos para atender a los abuelos.

“Al abuelo que se contagió lo trasladamos enseguida. El resto no está aislado todavía porque no presentó síntomas”, comentó el médico ante la consulta de diario Hoy, la jornada pasada, desde Villa Elisa. “Han venido una vez desde la Secretaría de Salud, pero no es que vienen seguido para ver cómo están los abuelos”, reconoció.