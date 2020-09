Rige en la Región el paro de micros: Conocé cuáles son las líneas afectadas

Desde las 0 de este martes, se desarrolla en la Ciudad un paro de colectivos que afecta a las líneas de colectivo de la empresa Unión Platense.

Así lo confirmó ayer la Unión Tranviarios Automotor (UTA) La Plata, a través de un comunicado, en donde se consignaba que “el gremio, a cargo de Oscar Pedroza, confirma que este martes 8 de septiembre habrá una medida de fuerza por falta de pagos a choferes”.

La medida está tomada y “no circularán unidades de las líneas 273, 214, Norte, 520 y 418”, pero durante el transcurso del día “analizarán si la harán extensiva al miércoles”.

Desde el gremio indicaron que la decisión se tomó a partir de una deuda que existe con choferes a quienes les adeudan un bono, parte de los aguinaldos y en algunos casos dos meses de salarios, y que “el reclamo se había iniciado la semana pasada con empresarios de Unión Platense. Duran­te el fin de semana y en las ­primeras horas del lunes, si bien hubo conversaciones entre las partes, no hubo acuerdo”, por lo que la medida de fuerza afectará a miles de vecinos de la Región.

Sobre este punto, Pedroza aseguró que “estamos con la seccional La Plata, con 50 compañeros que no están cobrando hace dos meses y no percibieron el ­aguinaldo. Por alguna razón han quedado seis o siete empresas que no fueron cu­biertas por ninguna medida pautada por el Gobierno”.

El titular del gremio aseguró que “en total hablamos de 500 trabajadores en la provincia de Buenos Aires. En La Plata estamos con 50 afectados”, y advirtió que, si bien “el paro es por 24 horas hasta el momento, de no tener respuestas satisfactorias, habrá un plan de lucha más extenso”.