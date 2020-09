Salvaje ataque con una baldosa a un artista de Ensenada

Un reconocido artista de Ensenada fue brutalmente golpeado por un hombre por causas todavía no determinadas, y debió ser hospitalizado, de acuerdo a lo denunciado por la víctima y confirmado también por voceros policiales.

Carlos Roldán abandonó su puesto de trabajo durante la mañana del sábado, tras cumplir sus tareas, y se acercó a colaborar con unos obreros que estaban colocando caños en calle 22 entre Almirante Brown y 5, de Punta Lara.

Entonces se acercó una persona y le pegó con una baldosa en la cara, por lo que cayó malherido al piso. “Se me salió el hombro al golpear con una laja. Me defendí en el suelo con un un brazo, como pude. Veía negro por el golpe, que ahora sé que no fue con los puños. Me podría haber matado”, se descargó en las redes sociales.

Debido al incidente, tuvo que ser asistido en el Hospital Cestino, donde se comprobó que su vida no corría peligro.

En cuanto al agresor, sería un sujeto apodado “Barulo”, y de acuerdo a las fuentes consultadas, “es una persona problemática, tiene problemas de adicción y estuvo preso varias veces”.