Se confirmó un caso de coronavirus en el Parque Ecológico

Autoridades del Parque Ecológico confirmaron a diario Hoy que un empleado del turno mañana se encuentra internado en el Hospital Italiano por coronavirus. En tanto, en la jornada del miércoles, la esposa de otro trabajador del predio de Villa Elisa permanecía en su hogar con síntomas compatibles con Covid-19, aguardando un hisopado nasofaríngeo.

Todo comenzó el miércoles 17 de junio, cuando el agente municipal no se presentó en su lugar de trabajo, debido a un cuadro febril compatible con SARS-CoV-2. Ese mismo día, el director del Parque Ecológico, Claudio Fiorellino, se puso en contacto con el enfermo para conocer cuál era su situación.

El martes pasado, ni bien recibió el resultado del examen médico, el infectado envió un audio de Whatsapp a uno de sus compañeros. “Me dio positivo el Covid, tengo Covid. El director ya sabe y me acaba de informar para que tenga precauciones. Recién me avisan, así que fijate, tengo Covid”, grabó en un mensaje para preservar la salud de sus pares.

Si bien el panorama intranquilizó a los pocos empleados que se encuentran trabajando en el predio, las autoridades, enseguida, dispusieron el aislamiento para los cuatro que mantuvieron contacto estrecho con el infectado. A su vez, reforzaron la limpieza y desinfección de los espacios de uso común.

Cabe mencionar que, desde marzo, el Parque Ecológico se encuentra cerrado al público y concurren solo los esenciales a fin de realizar tareas administrativas y de mantenimiento. A pesar del temor al contagio, según cuentan los municipales, los cooperativistas siguen yendo a trabajar.

Diario Hoy dialogó con una de las personas que, preventivamente, se encuentra aislada y contó: “Cuando me avisaron que mi compañero era positivo, tenía la cabeza a full, porque mi pareja tiene dos nietitas que estuvieron conmigo en estos días, y eso es lo que más me preocupa. Pero, en todo momento, sé que mantuvimos la distancia y que cada cual estaba con su mate. Ahora, estoy en mi casa y, gracias a Dios, no tengo síntomas, ni fiebre, ni dolor”.

Profundizan los controles

Ayer la Municipalidad encaró una nueva jornada de operativos sanitarios y búsqueda activa de síntomas en barrios populares.

Con el objetivo de detectar casos de coronavirus de forma temprana, la comuna y los comités de crisis barriales recorrieron diferentes regiones platenses.

En el cuadrante de 520 a 523 y de 133 a 137, del barrio San Carlos, el procedimiento se desarrolló casa por casa. A la vez, los agentes desplegaron operativos de higiene y desinfección en la localidad de Abasto. También hubo personal de la Municipalidad controlando a ciudadanos de Los Hornos.