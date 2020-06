Tandil continúa sin casos de COVID-19

Desde el hospital Ramón Santamarina, la médica infectóloga Natalia Lattour explicó cómo se recuperaron los pacientes infectados y qué protocolos llevaron adelante.

“Los cuatro pacientes tuvieron antecedentes de viaje a CABA o Ushuaia, lugares que fueron de circulación comunitaria; todos tuvieron antecedentes epidemiológicos, acá en Tandil no hay circulación local. Uno solo estuvo internado, los otros fueron de manejo en domicilio. Porque siempre que se cumplen ciertas condiciones, no necesariamente el paciente tiene que estar en internación. Si no tiene neumonía, si no tiene factores de riesgo puede ir a la casa con un seguimiento estricto. Que puede ser telefónico o presencial. En nuestro caso estuvo internado solo para monitoreo, en el caso que estuvo, y el resto fueron todos cuadros, como de gripe de vía área superior sin comprometer el pulmón. No fue neumonía, solo casos leves”, comentó en contacto desde la ciudad serrana con este diario.

Precisamente en Tandil se estableció un protocolo que contempla un seguimiento estricto y minucioso de las personas sospechosas y de las pocas que se han infectado.

“El manejo del seguimiento es estricto, porque hay todo un grupo de infectólogos y médicos que forman parte de un comité de crisis que nosotros tenemos. Además de médicos, está conformado por enfermeros y personas que están en el área de salud. Todo esto está coordinado. Cada vez que hay un paciente que es sospechoso, se hace la denuncia a un sistema nacional que tenemos de vigilancia. Este caso se reporta e inmediatamente se comunica a los contactos estrechos”, explicó.

Además recibieron el apoyo de voluntarios en el ingreso y egreso de la ciudad, y la Cruz Roja que se sumó para llevar a los domicilios medicación a pacientes de riesgo.

Esta pandemia marca un antes y un después en la salud, por lo que la especialista manifestó: “Es un cambio muy grande, porque uno a veces se pone a pensar que estamos en el siglo XXI y que tenemos que explicar cómo se lavan las manos. Para nosotros tiene su lado positivo porque estamos reforzando medidas que para un futuro probablemente sirvan”.