Trabajadores del Hospital Español reclamaron el pago en una cuota del aguinaldo

Trabajadores del hospital Español de La Plata (ubicado en calle 9 entre 35 y 36) realizan, desde esta mañana, retenciones de tareas en algunos sectores. El motivo se debe a un pago incompleto del aguinaldo. Por lo que se realizan reuniones con los delegados gremiales para determinar acciones a seguir.

“Manifestamos nuestro más enérgico repudio por la incalificable actitud de algunos empresarios de la región por no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales en un momento tan sensible y complicado. Es inadmisible sumar incertidumbre por no cobrar el aguinaldo a quienes se encuentran asistiendo la salud de toda la comunidad”, explicaron desde el Consejo Directivo de ATSA-La Plata.

Por otra parte, no descartan que el conflicto se profundice si no existiera una “urgente” respuesta a los reclamos de los trabajadores.

Al parecer, las autoridades han decidido fraccionar, postergar o no han confirmado la fecha concreta del pago del medio aguinaldo.