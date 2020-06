Tras la tapa de diario Hoy, llamaron al vecino de Tolosa del Instituto de Hemoterapia

El pasado domingo luego de leer la nota de Osvaldo Nievas que salió publicada en diario Hoy, una doctora del Instituto de Hemoterapia se comunicó con él para decirle que esta semana podía acercarse a realizar la donación.

Con una alegría que lo desbordaba y con esa sencillez que lo caracteriza, Osvaldo lo único que quiere es que nadie tenga que pasar por lo que él vivió al contagiarse con Covid-19.

“Me siento muy orgulloso, porque sé lo que se sufre. Sé del sufrimiento de esta enfermedad. Dios va a permitir que yo pueda donar plasma para que mucha gente se recupere. Muy agradecido porque me llamaron. Vamos a poner en la oración para que Dios haga la hora, para ayudar a esa gente que más lo necesita. Estoy muy contento, muy feliz. Saber que puedo ayudar a más gente, me fortalece más y me da mucha emoción y alegría”, explicó con una sonrisa en su cara.

Con más fuerzas que nunca, y luego de pasar por esa situación, le dieron la gran noticia: “Saber que la otra semana ya puedo darle una mano a los que más lo necesitan, porque yo la padecí. Sé lo que se sufre, que sufre toda tu familia. Me puso muy contento que me llamaron para donar plasma, y darle una luz de esperanza a esa gente que se está muriendo. Estaba justo escuchando una alabanza de Dios y me dio una noticia que me puso más que contento”,comentó Osvaldo.

Este vecino de 40 años, que vive en 521 entre 117 y 118, también espera recuperar su trabajo con todas las tareas que tenía asignadas hasta antes de contagiarse en el Mercado Central. Esta semana deberá consultar a la ART antes de volver a trabajar.