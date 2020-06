Tres días sin luz: vecinos de 13 y 98 estallaron contra Edelap

Los vecinos de 13 y 98 estallaron contra Edelap luego de tres días consecutivos de corte en el suministro eléctrico.

Con ello se le suman varias complicaciones: además del frío, muchos vecinos tienen problemas respiratorios y no pueden usar velas. Por otra parte, el barrio no tiene suministro de agua corriente, por lo que usan bombeadores que no funcionan sin electricidad.

Edelap ya fue señalada en varias ocasiones por problemas en el suministro eléctrico. El Enre recientemente confirmó que la empresa prestadora de servicio deberá pagar una multa de $ 112.745,43 por incumplimientos en el servicio.