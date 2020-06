Un cura de Entre Ríos hizo un exorcismo para expulsar al coronavirus del país

“Te expulso, pestífera epidemia del coronavirus, por Dios Padre, omnipotente; por Jesucristo, su único hijo; por el Espíritu Santo, que procede de ambos, para que te alejes rápidamente de nuestros campos, pueblos, ciudades, de nuestros hogares y no permanezcas más en ellos, si no que te vayas a otro lugar en el cual no puedas hacer daño a nadie”. Así habló el vicario general de la Arquidiócesis local, Eduardo Tanger, en la Catedral de Paraná el pasado jueves.

No obstante, poco antes el párroco había considerado que la pandemia que azota al mundo entero es un castigo “justo” por “nuestros pecados”.

“Te rogamos, Señor, que escuches con bondad nuestras plegarias para que, aunque justamente somos afligidos por nuestros pecados y padecemos la epidemia del coronavirus, por la gloria de tu nombre, misericordiosamente, nos libres de esta pandemia”, había dicho.