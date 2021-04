Una vecina discapacitada de Barrio Hipódromo denuncia que fue estafada por ABSA

Nuevamente se produjeron demoras y quejas en la puerta de Aguas Bonaerenses S.A., en calle 7 entre 57 y 58, donde una vecina discapacitada de Barrio Hipódromo denuncia que fue estafada.

Se trata de Julia, quien dialogó con la Red 92 y diario Hoy, y contó que le cobraron intereses para cancelar una supuesta deuda que ella tiene documentada con la empresa del agua.

“Una hora esperando, dicen que abre a las 8 por Internet y abren a las 9. Dicen que tengo una deuda y está pago, el mes de enero dice que no está pago, pero sí está pago, con $1.047 para un agua sucia, marrón”, se quejó Julia.

La entrevistada también reveló que por teléfono “no me atendieron, por eso vine, soy discapacitada tengo que salir con riesgo porque no me atienden”, agregó la vecina.

Tras salir de las oficinas de ABSA, Julia habló nuevamente y casi entre lágrimas contó que “dicen que enero pagué la de febrero, y en febrero pagué la de marzo, así que pedí un crédito y me dijeron ‘no, tenés que pagar enero de vuelta’. Yo les dije que no voy a pagar”.

“Vino la supervisora, me hizo una nota de crédito, me hizo pagar los intereses de enero a hoy, con la tarjeta de débito, $114, de una boleta que estaba paga”, concluyó la mujer.