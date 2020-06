Vecina denuncia desborde cloacal y mal olor en 1 y 46

Desde hace varios meses, María Enrique Ranella, una vecina que vive en un departamento de 1 y 46, viene denunciando al propietario de la vivienda que alquila, en donde asegura que no mantiene la higiene necesaria.

“Hace más de dos años que estoy acá y el problema de la limpieza nunca se resolvió. Este complejo de departamentos tiene un espacio verde, pero está siempre sucio porque el dueño no limpia”, expresó la vecina de la zona de 1 y 46.

Además, confirmó que también en este sector de La Plata se presentan muchos problemas con desbordes cloacales, tal como ocurrió en la zona de 7 y 72.

“Se viene todo lo del inodoro para afuera y hay desechos cloacales en el departamento. El fin de semana me van a ayudar a desinfectar. Pero si yo desinfecto y el vecino no lo hace no sirve de nada”, concluyó la vecina.