Vecino de Los Hornos denuncia a frentista que sacó su cloaca a la calle.

Un vecino de Los Hornos, que prefiere mantenerse en el anonimato, se acercó a la redacción de diario Hoy para denunciar a un frentista que tiene a maltraer al barrio tras haber sacado literalmente a la calle un caño cloacal, a donde van a parar todos sus desperdicios.

“El problema es en la calle 137. Algunos vecinos estamos hartos y otros ya se cansaron y no quieren más problemas con este hombre, pero yo no. Yo tengo mi negocio acá, y el tipo este de la joyería sacó un caño hasta el cordón de la vereda en el que todos los desperdicios de su casa van a parar ahí”, dijo el hombre ofuscado. “Yo ya tuve un problema con este tipo, entonces no quiero meterme más. Queremos que alguien haga algo, con este olor no se puede vivir”, concluyó.