Vecinos de la zona del Parque Castelli denuncian que el agua sale con arena

Desde hace más de dos semanas, vecinos de la calle 24 entre 60 y 61 se encuentran en una dramática situación dado que a la hora de utilizar el agua, la misma sale con arena. Le explicaron a este multimedio que ya realizaron varias denuncias a ABSA pero que aún no solucionaron el problema.

“Todos realizaron reiteradas denuncias al Servicio Técnico de ABSA, no obteniendo respuesta hasta el pasado martes, donde una cuadrilla acudió, refiriendo no saber qué pasaba y asegurando que irían a ver el pozo central de distribución”, detalla la carta firmada por los vecinos de la zona. A pesar de esto último, la situación no se modificó y sigue todo igual.

Según explicaron, este hecho hace que la arena tape los filtros de agua y también las bombas del centrifugado de los lavarropas, al mismo tiempo que provoca una merma en la salida del líquido de los termotanques y calefones, no pudiendo así tener agua caliente.

“Hace 15 días en mi cuadra nos sale arena con el agua corriente. Se nos tapa la canilla, tenemos que sacar los filtros. A mí se me rompió la bomba del centrifugado del lavarropas. He cocinado con arena. Te lavás los dientes y te los pulís, hay hasta en el cepillo de dientes. Lo peor es que nos rompen los aparatos y después no nos van a reconocer nada”, le comentó a diario Hoy Laura, una de las vecinas denunciantes.