Vecinos reclaman al Municipio condiciones edilicias para que sus hijos puedan estudiar

"Garro, con los chicos no”. Así se expresó Miriam, una vecina de Los Hornos que, junto a un grupo de padres del Jardín de Infantes Municipal n° 909 , ubicado en la esquina de 63 y 140, se reunieron ayer en la puerta del establecimiento para pedir a las autoridades soluciones.

Diario Hoy se hizo presente en la institución, intentó tomar contacto con la directora y fue atendido por una auxiliar, que derivó tanto a los padres como a la prensa al Consejo Escolar de La Plata.

El edificio del Jardín Municipal luce reluciente por fuera, pero a raíz de la falta de agua y los desbordes cloacales, problemas alarmantes que el Municipio no soluciona, cientos de niños de entre 3 y 5 años se quedaron sin poder ingresar a clases. La situación se hace preocupante sobre todo en el caso de los chicos que están en la última sala, que el año próximo deben insertarse en la educación primaria.

“Mi nene debería terminar este año. Y como el año pasado no tuvieron jardín por la pandemia, y en lo que va de este año tampoco, de seguir así va a llegar a primer grado sin haber tenido clases, prácticamente”, expresó Ayelén, una madre desesperada frente a la situación de esta institución que, tal como ocurre en otras escuelas de La Plata, sufre la falta de mantenimiento y de reparación de las cañerías por parte del Municipio.

“Nos habían dicho que después de las vacaciones de invierno iban a retomar las clases. Pero no. Vinimos el lunes y nos dijeron que no hay novedades. Que no traigamos a los chicos”, siguió contando otra madre que manda a su hijo a este establecimiento, cuyo mantenimiento corresponde al Municipio platense.

“Que el intendente invierta en infraestructura de las escuelas para que nuestros hijos puedan estudiar. Si tanto dice que le importa la educación, que lo demuestre con hechos y no solo con palabras”, dijo otra madre indignada y agregó: “Si dejaran de robarse el dinero, quizás nuestros hijos podrían estar en otra situación hoy”.

Colegios privados

Por otro lado, en algunas escuelas privadas de La Plata, como el colegio Virgen del Pilar, anunciaron que a partir de la semana que viene los alumnos seguirán cursando con el sistema de burbujas, pero a diferencia de lo que ocurrió en el primer semestre del año, lo harán de lunes a viernes y no de martes a viernes.