Vecinos reclaman por un club y un barrio desbordado por las cloacas

En calle 151 entre 59 y 60, los vecinos hablaron con la Red 92 y diario Hoy sobre la situación que atraviesa el barrio con desbordes cloacales, donde está el club 19 de Noviembre.

“Hace un mes y medio que estamos reclamando aproximado. Vinieron, destaparon y duró una semana”, sostuvieron los vecinos entrevistados por este medio.

“Las tres o cuatro cámaras que tenemos del trayecto están todas tapadas”, contaron. Desde ABSA “me atienden perfectamente porque no tengo quejas, pero no me dan la solución”, aunque “te tienen una hora en el teléfono”.

En el club 19 de Noviembre realizan diversas actividades deportivas y recreativas como boxeo, zumba, entre otros, por lo cual precisan los baños y vestuarios. “Si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir con el olor de las cloacas”, concluyó una vecina.