"Viejo culeado": así nombraron una usuaria fallecida en una factura telefónica

Una inusual denuncia se dio a conocer en las últimas horas cuando un vecino de Yerba Buena, cerca de la capital de Tucumán luego que la principal empresa telefónica nombró al titular de la factura como "viejo culeado".

Todo comenzó cuando en marzo el titular de la línea recibió un pago por los servicios de la compañía Telecom-Personal SA con un insulto en el lugar del nombre.

“A mí me llegan por email las facturas de mi línea y las de mi familia. Cuando descargué la del departamento de mi suegra y vi lo que habían puesto, llamé en el acto a la empresa. Cómo será que la chica que me atendió no quería contestarme a nombre de quién figuraba ese servicio”, comentó a medios locales.

Increíblemente, cuando pidieron turno para averiguar lo que había ocurrido, le llegó la confirmación con el mismo "error".

La familia de la mujer decidió iniciar acciones legales.