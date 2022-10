50 mineros atrapados en una mina de Turquía

La sociedad de Turquía vive horas de suma tensión luego de que la explosión de una mina de carbón dejara a unos 50 trabajadores atrapados en la región de Amasra, en el noroeste del país. Además, al menos 14 personas murieron y 28 resultaron heridas.

Según lo informado, ocho operarios pudieron salir por sí mismos, pero 49 quedaron en el interior tras la explosión ocurrida por motivos desconocidos, aseguró la gobernadora de la región, Nurtac Arslan.

Las autoridades indicaron que la explosión se produjo a las 15:15 y la investigación evaluaba si se relacionaba a una acumulación de gas presente en las minas de carbón constituido principalmente de metano.

Arslan dijo que cinco personas quedaron atrapadas a 350 metros de profundidad y otras 44 a 300 metros. En tanto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envió al lugar a sus ministros del Interior y de Energía para supervisar las operaciones de rescate, que duraron todo el día.

“Han visto a seis cuerpos inmóviles en el suelo, no sabemos si muertos o inconscientes”, dijo el alcalde de Amasra, Recai Cakir. “No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada”, agregó.