Canal de Suez: el Ever Griven logró ser liverado

Finalmente el Ever Given logró ser remolcado luego de permanecer tres días bloqueando el Canal de Suez. Sin embargo, durante las primeras horas de esta mañana, los trabajadores sufrieron un susto ya que el barco encalló nuevamente por unos minutos.

El carguero Ever Given que estuvo durante seis días bloqueando el Canal de Suez y fue desencallado este lunes alrededor de las 5:42 am (hora local) y "está asegurado", informó Inch Cape Shipping Services en una publicación en Twitter. Sin embargo, a las pocas horas, una ráfaga de viento provocó que encallara de forma tal que impide el paso a otros barcos.

Los remolcadores pudieron corregir la dirección del buque un 80% y estaban cerca de completar el proceso cuando subiera la marea, dijo la Autoridad del Canal de Suez (ACS) en un comunicado pero, no pudo ser.

Además, informaron que el tráfico marítimo de la vía fluvial se iba a reanudarse "una vez que se lleve al barco a una zona de espera". Y estimaron que podrían liberar el tráfico tomará "tres días y medio", pero ahora no se sabe cuanto tiempo estará cortada esa ruta.

El almirante Osama Rabi, jefe de la Autoridad del Canal de Suez había anunciado en la madrugada de este lunes que se habían retomado los trabajos para reflotar al buque con la ayuda de 10 remolcadores gigantes operando desde cuatro direcciones diferentes.

El canal ha estado bloqueado desde el martes, provocando importantes atascos, con decenas de navíos bloqueados en las dos extremidades y en la zona de espera situada en mitad del canal. También causó grandes retrasos en las entregas de petróleo y otros productos comerciales.