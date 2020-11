Estados Unidos elige: Trump y Biden esperan los resultados

Unas elecciones al rojo vivo, que pueden cambiar el rumbo de uno de los países más importantes del mundo. Donald Trump (Partido Republicano) y Joe Biden (Partido Democráta) esperan con ansias los resultados, que no estarían durante el martes. Ante la espera para saber el futuro del país, ambos brindaron declaraciones.

Trump manifestó que hoy se sepa el resultado

El actual presidente de los Estados Unidos, manifestó su deseo de que durante el martes, se conozca al ganador:"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el tres de noviembre", insistió el magnate republicano, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y, por ende, el anuncio de los resultados".

Y agregó: "No se pueden retrasar estas cosas durante muchos días y tal vez semanas. No puedes hacer eso, el mundo entero está esperando, este país está esperando". Por otro lado, destacó que diría en caso de una derrota: "Ganar es fácil, perder nunca es fácil, no para mí, no lo es", admitió.

Biden visitó su ciudad natal

El candidato democráta visitó su ciudad natal, Scranton, Pensilvania y además estampó su nombre en la pared, para traer buena suerte. Junto a su esposa y sus dos nietas, Biden se mostró contento y optimista. Por otro destacó su objetivo de unir nuevamente al país.

"Quiero restaurar la decencia y el honor básicos en la Casa Blanca. Debemos unir al país", sentenció mientras transitaba su lugar de origen, que fue presenciado por varios medios. Cabe destacar que ya había hecho algo similar durante las primarias de 2008, cuando firmó la pared de un dormitorio de la casa en su truncada segunda carrera por la presidencia, aunque terminó siendo compañero de fórmula de Barack Obama.

Acción en los centros de votación

Desde las 6 de la mañana, ya abrieron los centros de votación en Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Maine y Virginia.

Sin embargo, más temprano, a medianoche, el centro de votación del pequeño poblado de Dixville Notch, en New Hampshire, había sido el primero en abrir, como dicta la tradición, reportó la agencia de noticias AFP.