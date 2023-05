Lacalle Pou criticó los dichos de Lula sobre Venezuela

El presidente Luis Lacalle Pou tuvo un duro discurso durante su intervención en el retiro de mandatarios de Sudamérica que su par brasileño, Lula da Silva, convocó en Brasilia como puntapié inicial para la recomposición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la reincorporación de Venezuela en el concierto diplomático regional.

"Quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Ya saben lo que nosotros pensamos. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo", dijo Lacalle Pou, quien transmitió en su cuenta de Instagram su intervención ya que el gobierno de Brasil solo difundió las palabras iniciales de Lula da Silva.

La postura del gobierno uruguayo respecto de lo que sucede en el país bolivariano no es novedosa: para el presidente "es una dictadura", y en tanto Nicolás Maduro siga siendo el mandatario, "yo no voy a cambiar de opinión". "Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. Vínculo comercial puede haber", había explicado a fines del 2022, cuando se generó revuelo por la decisión de designar un embajador.

Este episodio fue recordado también por el presidente de la República durante su intervención, al mencionar que recientemente Uruguay nombró un embajador en Venezuela tras siete años de ausencia diplomática en ese país "porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno".

No obstante, Lacalle Pou aclaró que en esta oportunidad sí podía opinar sobre lo que ocurre en el país que gobierna Maduro por el contenido del texto que discuten los presidentes en Brasilia, propuesto por Lula da Silva. "Tengo la posibilidad de opinar por el punto 2, que habla de democracia, de derecho humanos y de proteger las instituciones. Si este punto 2 no hubiera existido, yo no hubiera opinado", aclaró.

"Cuando pongamos la firma, porque la idea es suscribir esto, sepan que no tenemos la misma definición de lo que son las instituciones y la democracia", subrayó. "Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no perdamos el tiempo porque, aunque creamos que no, el tiempo se termina, la vida también y, aunque no lo creamos, los gobiernos también", reflexionó.