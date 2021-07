Lo echaron de un tenedor libre por comer 15 platos y pedir 8 más

Increíble pero cierto: un hombre brasilero llamado João Carlos Apolonio denunció a un restaurante tenedor libre por no dejarlo comer todo lo que había pedido. Apolonio logró comer 15 platos de pastas y luego pidió otros 8 platos más, en ese momento, personal del lugar lo "invitó a retirarse".

El hombre vio la oferta en el restaurante y le pidió 15 platos al camarero, con sorpresa, el empleado le advirtió que tendría que pagar 10 reales por cada plato que sobrara. El artista, sin dudar, le advirtió "verás que no sobrará nada y tendrás que pagarme para que me vaya", seguramente el camarero no esperaba que cumpliera con sus palabras.

Al rato, João Carlos, no solo logró acabar con todos los platos, sino que estaba listo para más, sin embargo el establecimiento lo invitó a "retirarse".

“Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”, le dijo el gerente, pero Carlos se ofendió grabó un video y se fue.