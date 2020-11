MINUTO A MINUTO: Biden dio vuelta la elección en Georgia y está más cerca de la Casa Blanca

El demócrata Joe Biden le arrebató Wisconsin (10 votos electorales) a Donald Trump por apenas 20.697 votos de diferencia (1.630.337 a 1.609.640) y está más cerca de asegurarse la Casa Blanca.

Además, con el 99% de los votos escrutados en Georgia, Biden le está ganando la pulseada en uno de los estados clave y pondría fin a la elección, ya que otorga 16 votos y solo necesita 6 para hacerse con la victoria.

Michigan, un estado que albergó durante años la industria automotriz de Estados Unidos, suma 16 votos para el Colegio Electoral, lo que le da a Biden un saldo de 264 electores frente a 214 de Trump. Biden ya ganó en Wisconsin y Arizona, dos estados donde Trump se impuso hace cuatro años.

Todavía están en suspenso los resultados de cinco estados: Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Alaska.

Un jueves con más cruces

Una nueva jornada de tensión se vivió en Estados Unidos, que cada vez se impacienta más para conocer los resultados. Mientras muchos especulan con que este viernes se sepa, otros analistas son pesimistas y señalan que hasta el domingo o inclusive, el 11 de noviembre, podría conocerse al próximo presidente.

Ante esta situación. Biden y Trump siguen jugando sus cartas. El candidato democráta apostó a un discurso pacífico y señaló que espera tranquilo el resultado y que el conteo de los votos, se está llevando de la mejor forma. "Les pedimos a todos que mantengan la calma. El proceso (electoral) está funcionando, los votos se están contando", destacó.

Por otro lado, Donald Trump salió con los tapones de punta y destacó que hay fraude en la votación, ya que se están contando votos fuera de término. "Si se cuentan los votos legales, yo gano fácilmente", destacó bastante enojado. Por otro lado, fue tajante: “No permitiremos que la corrupción robe las elecciones".

Como se definen las elecciones

Hasta el momento, la elección es reñida y habrá larga duración para conocer su resultado final. Cabe destacar que los candidatos necesitan 270 votos del Colegio Electoral para lograr la victoria en las elecciones, de un total de 538. Florida, Pensilvania , California del Norte, Wisconsin, Michigan , Arizona y Minesota, son los Estados clave de la votación. Mientras que el voto popular determinará la formación del Congreso.

La temperatura levantó en la segunda jornada

Durante el miércoles, tanto Biden y Trump mostraron sus cartas en una jornada convulsionada. El candidato demócrata reconoció la ventaja y se mostró esperanzado en conseguir la victoria, que lo deposite en la Casa Blanca, luego de brindar una nueva conferencia de prensa. Por su parte, el actual presidente y candidato del Partido Republicano, remarcó que hay fraude y que iniciará varias demandas, por la forma en que se realiza el conteo. El mismo se expresó en sus redes sociales, mientras hablaba su rival.

Síntesis de la primera jornada electoral

Donald Trump manifestó su deseo de que durante el martes, se conozca al ganador:"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el tres de noviembre", insistió el magnate republicano, cuando el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y, por ende, el anuncio de los resultados".

Y agregó: "No se pueden retrasar estas cosas durante muchos días y tal vez semanas. No puedes hacer eso, el mundo entero está esperando, este país está esperando". Por otro lado, destacó que diría en caso de una derrota: "Ganar es fácil, perder nunca es fácil, no para mí, no lo es", admitió.

Por su parte, Joe Biden visitó su ciudad natal, Scranton, Pensilvania y además estampó su nombre en la pared, para traer buena suerte. Junto a su esposa y sus dos nietas, Biden se mostró contento y optimista. Por otro destacó su objetivo de unir nuevamente al país.

"Quiero restaurar la decencia y el honor básico en la Casa Blanca. Debemos unir al país", sentenció mientras transitaba su lugar de origen, que fue presenciado por varios medios. Cabe destacar que ya había hecho algo similar durante las primarias de 2008, cuando firmó la pared de un dormitorio de la casa en su truncada segunda carrera por la presidencia, aunque terminó siendo compañero de fórmula de Barack Obama.

Los cruces se hicieron presentes

Mientras se llevaba a cabo el conteo de los votos durante el martes, el candidato demócrata Joe Biden, brindó una conferencia en donde declaró: "Creemos que estamos en buen camino para ganar estas elecciones, sabiamos que por los votos tempraneros que esto iba a tardar demasiado tiempo. Tenemos buenas sensaciones de como van las cosas".

A su vez, agregó: "Creemos que hemos ganado Arizona, también el resultado de Minnesota y seguimos en lucha con Georgia. También tenemos buenas sensaciones en Wisconsin y Michigan, llevaran mucho tiempo contar esos votos pero ganaremos Pensilvania".

Para finalizar, concluyó: "Podremos conocer el resultado mañana por la mañana, agradezco a todos los que me han apoyado aqui en Delaware y en todo el país. Tengan fe, vamos a ganar esto".

Ya en la madrugada estadounidense, Donald Trump brindó una conferencia desde la Casa Blanca donde se proclamó ganador de estas elecciones y también denunció un intento de fraude por parte de los demócratas.

El candidato republicano, habló sobre una elección fenomenal tras el triunfo parcial, inesperado en ciertos estados claves para la elección presidencial.

Trump, aseguró: "Ganábamos y de repente pararon los conteos, esto es un fraude para el país. Estábamos listos para ganar las elecciones, es decir, francamente ganamos las elecciones".

"La meta es asegurar la integridad por el bien del país. Es un un gran fraude al país. Queremos que las leyes se usen de manera apropiada, acudiremos a la Corte Suprema. No queremos que vayan a encontrar votos a las 4 de la mañana para después añadirlos", concluyó el actual presidente de Estados Unidos.

Cabe recordar que existe una gran cantidad de votos por correo que suelen demorar más en el conteo y según las encuestas se inclinarían por el candidato demócrata.

¡Seguí el minuto a minuto!