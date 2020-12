“Pasaporte verde” para los que se vacunen contra la Covid-19

En las últimas horas, el Ministerio de Salud de Israel advirtió que emitirá un “pasaporte verde” para todos aquellos ciudadanos que sean vacunados contra el nuevo coronavirus, lo que les permitirá viajar sin someterse a una cuarentena y asistir sin restricciones a diversos lugares y actos públicos.



Según lo informado por el director general del Ministerio, Chezy Levy, el objetivo es que esta iniciativa derive en la creación de algún tipo de credencial internacional que le habilite a quienes recibieron la vacuna a desplazarse a lo largo del mundo con menos restricciones que las actuales, según lo informado por la agencia de noticias Europa Press.



El 27 de este mes sería la jornada en la que comenzarían a aplicarse las primeras dosis de la vacuna contra la Covid-19, según detalló el gobierno israelí, aunque fuentes oficiales admitieron que el plan podría posponerse si las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer no llegan a tiempo.



A su vez, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, anunció que, a partir del próximo martes, el período de aislamiento necesario tras haber mantenido contacto con una persona infectada del nuevo coronavirus será reducido de 12 a 10 días.



Por su parte, días atrás, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, señaló que “el riesgo de no ponerse la vacuna es mucho mayor que el riesgo de ponérsela, por eso yo me voy a vacunar el primero y espero que todo el mundo lo haga también”.



Mientras, hasta la tarde de este domingo, Israel acumulaba 356.823 casos confirmados de Covid-19 (1.291 en las últimas 24 horas y 16.801 con la infección activa) y 2.996 fallecimientos por la enfermedad (13 nuevas), según lo consignado por el Ministerio de Salud.