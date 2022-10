Reino Unido: Sunak anunció su candidatura para reemplazar a Truss como primer ministro

En la jornada de este domingo, el exministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció que se postula a primer ministro del Reino Unido. Mientras que el expremier Boris Johnson declinó su candidatura un día antes del cierre de las mismas para la elección interna del Partido Conservador, la que definirá quién será el reemplazante de la premier Liz Truss, quien se había transformado en primera ministra el pasado septiembre.

Cabe destacar que Truss, el jueves pasado, dio a conocer su renuncia luego de seis semanas de llegar al poder, en lo que es el Gobierno más corto en la historia del país, tras idas y vueltas de un plan económico que la llevaron a perder el respaldo de su Partido Conservador.

La dimitente se convirtió en primera ministra durante el noveno mes del año, al triunfar en una elección interna del Partido Conservador en la que ella y Sunak quedaron como finalistas, y que fue motivada por la renuncia del anterior premier, Boris Johnson.

Cabe destacar que hasta el momento tres nombres habían surgido para reemplazar a Truss: la actual ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, que presentó su candidatura el viernes; Sunak y Johnson.

La postulación de Sunak

“El Reino Unido es un gran país, pero nos enfrentamos a una profunda crisis económica”, posteó Sunak, de 42 años.

“Por eso me postulo para ser líder del Partido Conservador y su próximo primer ministro. Quiero arreglar nuestra economía, unir a nuestro Partido y cumplir por nuestro país”, añadió el exbanquero.

Sunak, quien se desarrolló como ministro de Finanzas desde 2019 hasta el julio pasado, fue el primero en alcanzar el último viernes los 100 respaldos de diputados conservadores, necesarios para participar de la carrera, pero esperó hasta la mañana de ayer para oficializar su candidatura.

La declinación de Johnson

Por su lado, el expremier Johnson dio a conocer que declinaba su postulación.

“Desgraciadamente, en los últimos días llegué a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto; no se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el parlamento”, manifestó mediante un comunicado.

El expremier aclaró que se retiraba pese a haber conseguido el centenar de apoyos imprescindibles para poder presentarse.

De acuerdo con varios medios, el sábado, Sunak y Johnson se reunieron a fin de discutir la posibilidad de una candidatura conjunta, aunque no lograron ponerse de acuerdo acerca de todos los puntos.

Cabe destacar que las relaciones entre ambos políticos se tensó en julio, cuando la dimisión de Sunak, seguida de otras 60 personas, hizo que el primer ministro Johnson abandonara su puesto.

Por su lado, quien asuma las riendas de ese país europeo se enfrenta a un partido fracturado por las divisiones, con la oposición laborista en lo alto de las encuestas y una grave crisis económica; con caos en los mercados y una inflación que toca máximos en décadas, superior al 10%.

Además, el próximo primer ministro conservador será el quinto desde el año 2016, año en que el Reino Unido aprobó en referendo su salida de la Unión Europea (UE), o Brexit.

De acuerdo con un sondeo del diario Sunday Telegraph, un poco más de la mitad de los encuestados considera que Johnson habría sido el mejor primer ministro, al tiempo en el que un 28% se inclina por Sunak.

Asimismo, casi el 60% de los votantes conservadores cree que la renuncia de Johnson al Gobierno fue un error, de acuerdo a la misma encuesta.

En tanto, Mordaunt, que negó ayer haber tenido negociaciones con el grupo de apoyo de Johnson, se manifestó "confiada" en sus patrocinios.

Los aspirantes tienen que presentar antes de las 14 de hoy el respaldo de al menos 100 de los 357 parlamentarios conservadores de la Cámara de los Comunes, lo que limita la carrera a un número máximo de tres candidatos.

En tanto, salvo que uno de los candidatos se retire, serán los afiliados del Partido Conservador los que zanjen la cuestión en una votación por Internet el 28 de octubre.