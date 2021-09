Se acostó en la habitación de un hotel y encontró una tanga con caca en las sábanas

Un increíble hecho contó un británico de 42 años mientras asistió a un hotel para pasar la noche con su familia, en Gales. Pese a que en primera instancia todo se desarrollaba de manera normal, el conflicto se originó cuando se fue acostar. Según detalló, se encontró entre las sábanas con una tanga manchada de caca.

"No pude creer el panorama con el que me encontré. Estaba cansado, pero nunca me imaginé que el sueño se me iba a ir sin dormir. Había una ropa interior femenina con excremento entre las sábanas. Me revolvió la tripas", señaló el individuo afectado.

Además destacó que pese a quejarse, tuvo que limpiar los desechos con su esposa. "No podía irme en medio de la noche y como los encargados de limpieza dormían, tuve que arreglarme yo. Fue aberrante", destacó Ashman. Más allá de esto y de su enojo, a la mañana siguiente le hicieron un reembolso.