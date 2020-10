"Vamos a hacer mucho esfuerzo para que haya paz"

El embajador de Azerbaiyán en Argentina, Rashad Aslanov, aseguró que buscarán la paz en el conflicto bélico que existe con Armenia. En diálogo con REALPOLITIK, aseguró: "Hemos tenido el 10 de octubre la iniciativa del canciller ruso que vamos a negociar para tener un cese del fuego humanitario, que iba a entrar en vigor el 11 de octubre al mediodía, 12.00. Ese día, a las 12.08, nos atacaron otra vez. Violaron el cese de fuego. No nos atacaron a nuestras posiciones en zona de conflicto, dispararon a las aldeas residenciales y mataron dos civiles, uno en su auto en frente del edificio tribunal. Ellos se aprovecharon del cese del fuego para atacar otra vez".

Además destacó que el territorio Nagorno Karabakh es el eje del conflicto y culpó a los armenios de implantar el odio: "Nosotros miramos a los armenios que viven en Nagorno Karabakh como nuestros ciudadanos, no escondemos eso. Para quien quiera vivir en el territorio de Azerbaiyán con los azerbaiyanos en paz, vamos a hacer mucho esfuerzo en eso, y no vamos a limpiarlos de esos territorios. Nosotros protegimos sus iglesias, su cultura. Hay 30 mil armenios en mí país, no hay ningún azerbaiyano en Armenia ni esos territorios ocupados. Ellos destruyeron iglesias antiguas azerbaiyanas y los monumentos culturales, plantearon mucho odio y nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo armenio, sino con dirigentes de Armenia".

Por otro lado remarcó que la guerra está dentro del territorio de Azerbaiyán: "Nosotros somos buenos vecinos para todos los países de alrededor. No hay un problema de etnia o religiosa. Ahora la situación es a favor nuestro, porque estamos realizando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Estamos en nuestro territorio. La guerra está en el territorio de Azerbaiyán, nosotros estamos interesados mucho más en tener paz, porque la guerra está dentro del país. Estamos listos a reanimar negociaciones, pero no podemos hacerlo unilateralmente".