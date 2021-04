“A veces irrita que suspendan clases y se juegue al fútbol”

La provincia de Buenos Aires estudia la posibilidad de avanzar en más medidas restrictivas durante las próximas dos semanas. En ese marco, las autoridades sanitarias plantearon la necesidad de avanzar en un cierre “muy fuerte” por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para darle un respiro al sistema de salud y que este pueda atender la creciente demanda de casos de internación por el aumento de contagios de coronavirus.



El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, fue quien primero se pronunció al respecto: “Estamos en una situación crítica y necesitamos medidas drásticas, de 15 días por lo menos, con un cierre muy fuerte de la circulación de personas y, por lo tanto, del virus”.



Además, explicó que tomar medidas drásticas “significa que hay que bajar la circulación a un nivel que dejemos lo mínimo indispensable para desarrollar la vida cotidiana, como la primera etapa del año pasado”, y no descartó que la suspensión de actividades incluya al fútbol profesional.



“Con justa razón, a veces irrita que suspendan las clases pero estén jugando al fútbol. Me parece a mí que deben ser medidas drásticas porque la situación es alarmante”, indicó el titular del área sanitaria bonaerense.



En la misma línea se pronunció el titular de Seguridad provincial, que además es médico cirujano, al sostener: “Me parece incluso, hasta desde el punto de vista funcional, una falta de respeto por parte del fútbol que, mientras la sociedad está parando, ellos sigan jugando. Me parece que cualquier tipo de motivación económica que pueda tener el fútbol, a través de los contratos previamente firmados, si un bar tiene que cerrar, si un shopping tiene que cerrar o cualquier pyme a las ocho de la noche tiene que cerrar, el fútbol no puede ser la excepción”.



Berni remarcó que “cuando la ley es rigurosa, es rigurosa para todos. No hay posibilidad de discutir. Entonces salimos de la discusión si escuela sí, escuela no, si esto sí, si esto no. Y vamos a obtener resultados contundentes y con una situación social mucho más comprensible”.



Finalmente, Gollan recalcó que “desde el punto de vista epidemiológico, que debería ser el que prime ahora, deberíamos cerrar. Ojalá desde la política podamos consensuar como el año pasado para entender que necesitamos una medida drástica de, por lo menos, 15 días con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas”.