Alberto: "Cuando se escriba la historia quiero que pongan que estuve del lado de los que cuidaron a los argentinos"

Durante la mañana de este jueves, Alberto Fernández habló luego de que Kicillof y Larreta dieran sus conferencias de prensa ante el aumento de los contagios en Provincia y Ciudad.

Cabe destacar que el Presidente se encuentra en aislamiento ya que fue confirmado como positivo de coronavirus, aunque aseguró que no ha tenido ninguno de los síntomas de la enfermedad.

Sobre el diálogo con el Jefe Porteño: "Me dijo que se comprometía a reducir el aforo en restaurantes" y agregó que la conversación fue positiva. "Creo que nos entendimos", cerró.

A su vez, remarcó que "más allá de lo que Axel, Horacio o yo estime es muy importante lo que la gente entienda. No hay forma material de que podamos controlar el comportamiento humano de cada habitante".

Es de preocupación general el aumento de los contagios y de los sectores donde se producen, al que aclaró que "los contagios ocurren en los transportes públicos y en los encuentros sociales".

Luego se sinceró, "Yo en esto me quito el traje del presidente, acá me visto de ser humano y no es solo gente grande que se enferma y muere, no me es grato ver chicos contagiados".

Sobre la imagen como presidente, afirmó: "Cuando se escriba la historia quiero que pongan que estuve del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección la voy a perder".