Axel Kicillof: "No voy a gobernar con focus group ni con marketing político"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó hoy una conferencia de prensa para dar detalles sobre la situación epidemiológica en el territorio bonaerense en relación a la pandemia de coronavirus, e informar sobre la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El gobernador recordó la reunión que tuvo el último viernes con el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde analizaron la situación epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, remarcó una vez más que "el AMBA es una zona sanitaria única" y que "por eso es necesario coordinar las acciones".

"No se puede separar lo que es inseparable. El virus cruza la General Paz como la cruza la gente. La situación epidemiológica que se vive en el AMBA es de una estabilidad tremendamente frágil", aseguró Kicillof, y agregó: "En el interior, uno de cada 250 habitantes tiene coronavirus. En el Gran Buenos Aires, es uno cada 60. En CABA, es uno de cada 30".

Respecto a la ocupación de camas de terapia intensiva, el gobernador informó que esa cifra está hoy en 66% y destacó el trabajo de fortalecimiento del sistema sanitario que se hizo en estos meses. "Cuando asumimos había 883 camas de terapia intensiva, hoy tenemos 2.113. Agregamos 1.230 camas".

En lo que hace a la reapertura de actividades, Kicillof fue tajante: "Es un error abrir prematuramente, abrir de más. Ha pasado en el país y en algunos lugares de nuestra provincia". En este sentido, sostuvo que "en esta situación no podemos acompañar más apertura. No podemos perder en cinco días lo que logramos en cinco meses. Yo no lo puedo permitir".

"Pareciera que vivimos en dos países diferentes. Uno con un sistema de salud que en muchos lugares ya no da abasto y del otro lado una sociedad que parece no ver lo que está ocurriendo", sostuvo el funcionario, y agregó: "No es una pérdida de libertad, es una ganancia de cuidado, de salud". En ese sentido, instó a la población a "no aflojar".

Para finalizar, Kicillof destacó: "No es un año electoral, es un año de pandemia y hay que dedicarnos a cuidarnos entre todos. A mí me eligieron para gobernar y para tomar decisiones. No lo voy a hacer ni con focus group ni con marketing político".