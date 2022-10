Axel Kicillof opinó que “la Policía actuó de la peor manera”

Axel Kicillof habló por primera vez con respecto a la represión policial contra hinchas en el partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors. Al respecto, aclaró que se encuentran a la espera del avance de la investigación judicial que va a determinar las responsabilidades. “Nuestro gobierno no tolera la violencia institucional”, aseguró.

Asimismo, elogió la “dedicación” del actual ministro Sergio Berni y pidió “dejar actuar a la Justicia” para que determine las responsabilidades y ahí sí aplicar “la mayor severidad con los responsables”.

“La Justicia está investigando los hechos”, expresó el gobernador en una entrevista televisiva en el canal C5N y remarcó que “Berni no está involucrado en ninguno de los hechos”, al explicar de algún modo por qué lo sostiene en su cargo.

En esa línea, remarcó que “Berni criticó el accionar policial” una vez que se hizo presente en la cancha de Gimnasia, y mencionó que inmediatamente ordenó “separar al jefe del operativo” represivo.

A su vez, señaló que “la Policía Bonaerense está conformada por 100.000 hombres, es, creo, la fuerza más grande del continente. El ministro está a cargo de esa fuerza con todas esas condiciones”, manifestó.

“Hay que transformarla, pero no pensemos que esto se puede resolver mágicamente. No es cuestión que se cambian todos los mandos y se resuelve”, señaló, y luego apuntó contra la oposición política: “Caso Chocobar o caso Maldonado, otros gobiernos empezaron a ocultar, a condicionar. Noso­tros presentamos todo a la Justicia”.

El gobernador remarcó que fue “un hecho espantoso” y que la fuerza de seguridad “actuó de la peor manera”. “La Policía está para proteger, no para reprimir”, sintetizó Kicillof, y consideró que se trata de un hecho “particular” y aislado. “Nuestro gobierno no promueve la violencia institucional, no la encubre ni la tolera”, insistió.

Respecto de las decisiones que tomó tras el dispositivo de seguridad fallido, dijo: “Apartamos al jefe del operativo porque no encubrimos”. “Todo nuestro gobierno está a disposición de la Justicia”, agregó.