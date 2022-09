Bahía, la única ciudad del país en adherir a la Semana de la Movilidad Sustentable

El Municipio de Bahía Blanca formará parte de la quinta edición de la Semana de la Movilidad Sustentable, que se

desarrollará desde el próximo viernes. Se trata de una acción de la que toman parte más de 1.700 localidades de todo el mundo.

En ese marco, se dieron a conocer las actividades por Plataforma Sustentabilidad Integral, Cicloturistas Bahienses, Argenbicis Bahía y las universidades UTN y UNS, además de tomar parte otras instituciones públicas y privadas.

“La propuesta surge de la idea de concientizar a la comunidad bahiense sobre los beneficios de la utilización de los medios de transporte sustentables, conociendo los beneficios que estos traen para la salud individual y comunitaria al haber menor contaminación ambiental utilizando la caminata, bicicleta, medios de transporte públicos para desplazarse en la ciudad”, señaló Guillermo Liverotti, presidente de la ONG Plataforma Sustentabilidad Integral, que comenzó a organizar este evento ya hace 5 años y que tiene reconocimiento y aval de la comunidad europea European Mobility Week.

Del viernes 16 al jueves 22 habrá actividades de promoción y fomento del uso de la bicicleta a través de #AlClubEnBici, #AlColegioEnBici, #AlTrabajoEnBici, teniendo en cuenta que las instituciones que mayor participación tengan en la semana podrán recibir bicicleteros seguros, como los entregados el año pasado al ISFD 3, ISFD 86 y AEC.

“Sin dudas que la situación económica del país ha impulsado el uso de la bicicleta como medio de transporte. Los beneficios son muchos, porque permite descomprimir el caos vehicular y simultáneamente disfrutar la vida con menor contaminación y de manera mas saludable haciendo actividad física. Pero esta mayor cantidad de bicicletas en las calles implica también planificación”, analizó Liverotti.

Y en ese sentido se refirió a la convivencia diaria con automovilistas y peatones: “La educación vial es muy importante para la mejor convivencia en el espacio público. Desgraciadamente en nuestro país la educación no es la prioridad y la vial aún menos”.

En ese tren, Liverotti aseguró que la correcta señalización, que en nuestra ciudad es muy pobre, podría ayudar a que se respeten las normas de tránsito.

“Desde la Plataforma Sustentabilidad Integral promovemos la vida saludable permitiendo que se disfrute del recorrido y no solo de la llegada, fomentando la educación y empatía a través del ejemplo. Es muy importante bajar la velocidad, caminar, pedalear y utilizar la movilidad activa para disfrutar la ciudad y las actividades de mejor manera”, dijo.

A su vez, Liverotti avaló la intención de seguir construyendo ciclovías en distintos sectores: “Son muy importantes para unir toda la ciudad. La ordenanza aprobada por unanimidad en el 2015 une los barrios periféricos con el centro, y es necesario que se avance con eso.

El año pasado solicitamos que se agregue señalización y se prioricen las ciclovías desde la Escuela Técnica 2 de calle Azara hacia el complejo de las Tres Villas y al ISFD 86, ya que circulan cientos de jóvenes de manera diaria y es importante que puedan ir en bicicleta de manera segura”.

Liverotti aseguró que tanto las escuelas como los centros comerciales barriales deben estar conectados con ciclovías y bicisendas para lograr tener la ciudad de 15 minutos que tanto se desea.

“De eso se hablará en la jornada gratuita que se realizará el 21 de septiembre, a las 19, en el Colegio de Ingenieros y se transmitirá también de manera virtual”.

Otra de la preocupaciones que mostró Liverotti es que sigue siendo alta la tasa de accidentes en los que están involucrados ciclistas.

“Dado que no se trabaja en la educación vial y circulan muchas mas bicicletas por las calles, no se ha reducido la cantidad de acciones y lo peor es que seguirán aumentando mientras no se trabajen de manera coordinada con las instituciones educativas, sociales, públicas y privadas estos temas de manera transversal”.

Precisamente, la Plataforma Sustentabilidad Integral viene trabajando con diversas instituciones, como UNS; UTN; Consulado de Italia; Consejo escolar; COMITES; Cicloturistas Bahienses; Argenbicis Bahía; Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas; Asociación Bahiense de Basquet; Corporación del Comercio, Industria y Servicios y los poderes Legislativo y Ejecutivo de la ciudad y tantos otros.

“Hay muchos puntos en los que trabajar. Por ejemplo, se sumaron al tránsito los monopatines, que sería conveniente por su seguridad que utilicen los espacios de micromovilidad, pero que por supuesto deben andar con la velocidad apropiada sabiendo que se cruzarán con bicicletas. Insistimos que es muy importante que se trabaje en la educación vial para lograr una mejor convivencia entre los distintos actores viales”.