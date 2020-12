Berisso: accidentada aprobación del presupuesto

Tras una serie de idas y vueltas que incluyó una postergación y una suspensión de la sesión, el Honorable Concejo Deliberante de Berisso finalmente aprobó ayer el presupuesto para 2021 por un margen de un solo voto.



La sesión para el tratamiento de la ordenanza presupuestaria estaba prevista para el miércoles pasado, pero se aplazó hasta ayer por los desacuerdos entre los diez concejales del Frente de Todos y nueve del bloque macrista. El edil del Frente Renovador, Agustín Celi, se convirtió en la figura de la sesión de ayer, ya que se retiró argumentando que no había tenido tiempo de leer todos los expedientes. Algo de lo que también se habían quejado los concejales de Juntos por el Cambio, que en un primer momento lo acompañaron, pero luego volvieron al recinto y habilitaron la votación, en la que Celi no estuvo presente.



“Es cierto que el presupuesto entró me­dio a último momento, pero estuvo disponible para su lectura durante unos diez días”, dijo al diario Hoy la presidenta del Concejo, Vanesa Queyffer (FdT). “Los concejales de JxC dicen que no tuvieron tiempo para leerlo. Yo no voy a analizar ese argumento; que lo analice la gente. Al menos al final dieron quorum, aunque no hayan votado con nosotros en ninguno de los proyectos de ayer.” De esa manera, el presupuesto enviado por el Ejecutivo, a cargo de Fabián Cagliardi, fue finalmente aprobado. También se sancionaron el nuevo Código Tributario y la ordenanza impositiva para 2021.