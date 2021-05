Cafiero convocó a una reunión de emergencia para las 15 de la tarde

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó a sus pares de la ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para mantener esta tarde una reunión de trabajo y analizar las nuevas medidas para contener el avance de la segunda ola de coronavirus, ante el vencimiento el próximo viernes del último DNU que estableció restricciones.

La reunión fue convocada para las 15 en el despacho de Cafiero en la Casa de Gobierno, indicaron fuentes oficiales.

Según trascendió ayer, el Gobierno porteño evalúa nuevas restricciones a la circulación a raíz del aumento de casos de coronavirus y no descarta cambios sobre la presencialidad en las escuelas, aunque la implementación de la medida estará atada a la "situación epidemiológica" de los próximos días.

En tanto, sus pares de la Provincia evalúan que deberán mantenerse las restricciones, porque en los últimos días hubo un aumento de contagios de coronavirus en el interior de la provincia y todavía "es muy alta" la meseta de infectados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Vamos a tener que seguir implementando medidas de cuidado; no queda otra", expresó ayer el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández afirmó que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.

"Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con las restricciones, aseveró el Presidente esta mañana en declaraciones a Radio 10 respecto de la continuidad de las medidas para hacer frente a la segunda ola de coronavirus más allá de este viernes, cuando vence la vigencia de las actuales, aunque descartó de plano una vuelta a fase 1, incluso por un "tema sociológico".