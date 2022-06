Cambios en la AFI: Agustín Rossi podría reemplazar a Caamaño cuando termine la intervención

El gobierno define en estas horas el futuro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) luego que se venza el periodo de la intervención. Según información a la que diario Hoy pudo acceder off the record, la actual interventora, Cristina Caamaño, sería reemplazada por Agustín Rossi ex ministro de Defensa.

"Va a ser lo que tenga que ser. En principio esta intervención vence el 6 de junio. Entonces serán dos años y medio. Es un buen tiempo para que se termine la intervención. Va a pasar lo que el Presidente decida", dijo Caamaño.

Durante la gestión de Caamaño, fue que se pudo desandar toda la trama de espionaje ilegal montado durante la gestión de Mauricio Macri. La intervención está por cumplir dos años pero el presidente no renovaría por quinta vez su gestión.