Canicoba Corral: "En los tribunales se intuía que Macri espiaba"

El exjuez de Comodoro Py anunció su renuncia y comenzaron las especulaciones sobre el motivo de la misma. Sin embargo, en conversación con Juan Amorín en radio Futurock: afirmó que tal decisión se debe a que "la Constitución Nacional establece que los jueces, cuando cumplimos 75 años, se tienen que ir a su casa. En mi caso, cumplo 75 años el 29 y lo que hice fue presentar la renuncia como establece la ley."

Además añadió: "No es como dicen algunos sectores que me voy porque estoy al borde del juicio político. Hace cuatro años que se supone que me están investigando y eso quedó ahí, pero no tiene nada que ver."

Entre otra de sus declaraciones confirmó el apriete, el desgaste y el hostigamiento durante el gobierno macrista: "También es un poco de cansancio, porque en estos últimos cuatro años sufrí un permanente ataque porque yo era de los jueces independientes."

Agregó además que "en los últimos cuatro años sufrí presiones del gobierno, no voy a hablar de eso hasta después del 30 de Julio que ya no seré juez. Ese grupo de tareas que había, la mesa judicial, ha estado operado permanentemente.", adelantó.

El exjuez tenía bajo su órbita dos causas sensibles para el gobierno anterior: la causa de los peajes y la de espionaje.

Sobre la causa de los peajes, el gobierno de Macri renovó la concesión de las autopistas al grupo empresario perteneciente al presidente sin concurso y además el estado pagó una indemnización por "pérdidas" por la devaluación del dólar.

Cuando se le consultó sobre esta última causa, aseguró que "en los tribunales se intuía que Macri espiaba, no tengo dudas que yo también fui víctima de esa red de espías." Además aseguró que la red de espionaje era "algo que más o menos se sabía".