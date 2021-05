Carrió apuntó contra Macri de no tener convicciones ni principios: "Líder se nace, no se hace"

La principal figura de la Coalición Cívica, a pesar de haber anunciado que se iba de la política, volvió al centro de la escena y apuntó los cañones hacia el expresidente, Mauricio Macri.

Durante la semana se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, en la que luego, atacó al expresidente Mauricio Macri, quién en estos momentos permanece muy cercano a Patricia Bullrich y Hernán Lombardi.

“Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo”, dijo Carrió en referencia al ex mandatario argentino, que se fue a vacunar a otro país, cuando había manifestado lo contrario anteriormente.

También destacó que "líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos si se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo". No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir", agregó.