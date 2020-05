Comerciantes platenses se manifestaron iluminando sus locales

Con las persianas bajas y las luces encendidas, comerciantes de calle 8 y 12 de La Plata y de los centros de Los Hornos y City Bell realizaron una pacífica protesta bajo las consignas “Ni un comercio cerrado más” y “Que no se apaguen los centros comerciales”.

Los propietarios de los negocios exigen poder reabrir sus locales en la cuarentena, pero respetando los protocolos sanitarios correspondientes. Sin embargo, esta petición, que fue elevada por el intendente Julio Garro, no fue aceptada por el gobierno provincial.

En diálogo con diario Hoy, Gustavo Celestre, el presidente de la Federación Empresaria de La Plata, manifestó: “Es una problemática muy grave”, y agregó que lo que piden es “la flexibilización y la reapertura ordenada, para poder seguir controlando la enfermedad, pero también tenemos la necesidad de abrir nuestros negocios porque mucha gente está en situación de quiebra”.

En tal sentido continuó, reflejando la crisis por la que está pasando el sector, que “lo más grave de todo esto es no poder abrir ni facturar para afrontar los compromisos que tenemos: empleados, pagos de impuestos, servicios, etc. No hay posibilidad al día de hoy de que podamos asumir estas responsabilidades”.

También dio su testimonio Martín Bizet, gerente comercial de la Cámara de Comercio de City Bell, quien afirmó: “Si la pyme o el comercio muere, va a ser muy difícil que esta ciudad pueda salir adelante. Estamos viviendo un momento de muchísima angustia y desprotección del Estado”.

Por su parte, Carlos Benítez Etchart, integrante de Peluqueros Asociados La Plata, dijo que “nos sumamos a la protesta de los comerciantes. El objetivo es mostrar con las luces prendidas qué comercios pudieron volver a prender las luces y cuáles no, porque ya no podrán abrir sus puertas, porque hay locales que ya cerraron. El objetivo es mostrar la realidad del sector”.