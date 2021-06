Covid-19 en La Plata: "Hay que limitar la circulación, establecer controles y aumentar la vacunación"

Claudio Cardoso, médico a cargo de la Región Sanitaria 11, explicó en qué situación se encuentra La Plata, donde el índice de letalidad por Covid es superior al de la provincia de Buenos Aires.

"Hay alrededor de 300 testeos positivos por día, un nivel de mortalidad de 3.05 cada mil habitantes, mientras que en la provincia, está entre 2.2 y 2.5", detalló.

"Ayer tuvimos 733 personas fallecidas a nivel nacional, estamos recogiendo lo que sembramos hace 20 días. En la ciudad de La Plata no se pudo frenar porque no se ha controlado la circulación, la Municipalidad no tomó este tema como prioritario, y eso lo puede ver cualquier ciudadano", agregó.

Respecto a Enrique Rifourcat, el secretario de Salud local, señaló que "no coincidimos para nada en política sanitaria. Y la ciudad está en juego. Les hemos pedido que se limite, que haya controles, pero dicen que no tienen una política establecida en cuanto a circulación y que la autogestión de cada persona va a ser suficiente. No digo que haya una intención deliberada del intendente de que así sea, pero en los hechos, la circulación está abierta".

En ese sentido, Cardoso recalcó que "tenemos que limitar la circulación y aumentar los vacunados, cosa que está haciendo la Provincia. Mientras tenemos todos los equipos en la calle, llegan las vacunas, y por otro lado tenemos este descuido local y esto se agrava con la llegada del invierno. La mayoría de los contagios se produce en grupos de personas donde hay alguien que tiene la enfermedad en curso y rápidamente contagia a quienes estan alrededor".

Por último, destacó: "El gran porcentaje de infectados que vemos es entre 20 y 39 años. Hoy las camas están ocupadas por menores de 60 y 50 que sufren complicaciones y letalidad. Los mayores de 60 vacunados pueden contraer el virus, pero de forma moderada a leve. Los que no están vacunados tienen manifestaciones graves, al igual que los jóvenes. Cada joven ocupa una cama por un promedio de entre 25 y 30 días . Las altas se dan por fallecimientos. De cada 10 personas que ingresan a terapia intensiva, solo 4 se recuperan y salen".